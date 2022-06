Liverpool | ufficiale il rinnovo del vice-capitano Milner I dettagli

(Di lunedì 6 giugno 2022) In casaildelJames. Idel nuovo accordo con il club Il, tramite il proprio sito, ha confermato ildi contratto delJames. L’esterno, arrivato nel 2015, rimarrà in forza al club per almeno un’altra stagione, con nuova scadenza fissata quindi a giugno 2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

