Liverpool, rifiutata la prima offerta per Mané (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo la decisione di Sadio Mané di non continuare la sua avventura a Liverpool, e aver approfondito i contatti con il Bayern Monaco,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 6 giugno 2022) Dopo la decisione di Sadiodi non continuare la sua avventura a, e aver approfondito i contatti con il Bayern Monaco,...

Advertising

sportli26181512 : Liverpool, rifiutata la prima offerta per Mané: Dopo la decisione di Sadio Mané di non continuare la sua avventura… - sportface2016 : #Liverpool, #Bayern su #Mane: rifiutata la prima offerta da 31 milioni - Torrenapoli1 : Un pò di mercato - #Fiorentina su #Dodò dello Shakhtar, valutazione 15M - #Pobega tornerà al Milan per restare, per… - AConan_Doyle : @Skbagged Il Bayern sta preparando una nuova offerta di rinnovo contrattuale La prima è stata rifiutata Gnabry sarà… -

Ancelotti non si ritira: 'Scelta la prossima squadra' ...un'altra impresa rimontando il Manchester City e centrando la finale di Champions con il Liverpool: ... ma di averla rifiutata perché non faceva al caso suo, voleva lavorare giorno per giorno. 'L'Italia... Chi si compra il Chelsea ... ma la loro offerta di 3 miliardi di dollari era stata rifiutata. Il secondo gruppo è rappresentato ...ex presidente di British Airways e per un breve periodo anche della squadra di calcio del Liverpool. Liverpool, rifiutata la prima offerta per Mané Calciomercato.com Liverpool, Bayern Monaco su Mane: rifiutata la prima offerta da 31 milioni Liverpool, Bayern Monaco su Mane: rifiutata la prima offerta da 31 milioni. La richiesta è di oltre 40 milioni di sterline ... Liverpool, avanti con Milner: accordo fino al 2023 Il Liverpool e James Milner andranno avanti insieme almeno per un'altra stagione riducendosi notevolmente l'ingaggio ... ...un'altra impresa rimontando il Manchester City e centrando la finale di Champions con il: ... ma di averlaperché non faceva al caso suo, voleva lavorare giorno per giorno. 'L'Italia...... ma la loro offerta di 3 miliardi di dollari era stata. Il secondo gruppo è rappresentato ...ex presidente di British Airways e per un breve periodo anche della squadra di calcio delLiverpool, Bayern Monaco su Mane: rifiutata la prima offerta da 31 milioni. La richiesta è di oltre 40 milioni di sterline ...Il Liverpool e James Milner andranno avanti insieme almeno per un'altra stagione riducendosi notevolmente l'ingaggio ...