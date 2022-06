Liverpool | Bayern Monaco su Mane | rifiutata la prima offerta da 31 milioni

(Di lunedì 6 giugno 2022) Ilriceve il primo no dalper Sadio. L’era di 25di sterline (31di dollari) ma secondo il Times i reds hanno ritenuto insufficiente la cifra per il 30enne nazionale senegalese. La richiesta è di oltre 40di sterline. La decisione dei tedeschi di virare suè legata al futuro dell’attaccante Robert Lewandowski e dell’esterno Serge Gnabry. Dopo la vittoria per 3-1 del Senegal sul Benin nelle qualificazioni alla Coppa d’Africa,ha fatto il punto sul suo futuro: “Sono ancora sotto contratto con il, che è un club che rispetto molto. Per quanto riguarda il futuro, vedrò”. Il contratto scade nel 2023. SportFace.

