LIVE Lussemburgo-Italia U21 0-3, Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA: vittoria dominante per i ragazzi di Nicolato. Pagelle e highlights (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 95? Finisce la partita, Lussemburgo-Italia U21 0-3. 93? La prossima partita sarà giovedì contro la Svezia. 92? Rupil prende il palo su punizione. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Steso Esposito a centrocampo. 86? Discesa di Miretti ma non arriva al cross. 84? Partita che oramai attende solo la sua fine. 82? Ritmi che ora sono diventati lentissimi. 80? Lussemburgo che oramai si è allungato in campo. 78? Pressa ancora l’Italia che vuole la quarta rete. 76? Fuori Gaetano, dentro Colombo nell’Italia U21. 74? Buona personalità per Miretti in questa prima partita. 72? OLIVEira (72? Schaus), Schmit (72? Sacras); Hansen (72? Correia) i cambi nel Lussemburgo. 70? Dentro Esposito, fuori ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA95? Finisce la partita,U21 0-3. 93? La prossima partita sarà giovedì contro la Svezia. 92? Rupil prende il palo su punizione. 90? Ci saranno cinque minuti di recupero. 88? Steso Esposito a centrocampo. 86? Discesa di Miretti ma non arriva al cross. 84? Partita che oramai attende solo la sua fine. 82? Ritmi che ora sono diventati lentissimi. 80?che oramai si è allungato in campo. 78? Pressa ancora l’che vuole la quarta rete. 76? Fuori Gaetano, dentro Colombo nell’U21. 74? Buona personalità per Miretti in questa prima partita. 72? Oira (72? Schaus), Schmit (72? Sacras); Hansen (72? Correia) i cambi nel. 70? Dentro Esposito, fuori ...

