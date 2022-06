LIVE Lussemburgo-Italia U21 0-2, Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA: finisce il primo tempo! (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.50 primo tempo come si poteva prevedere con l’Italia dominante, buon gioco oltre un Pietro Pellegri assolutamente scatenato. A tra poco per il secondo tempo! 47? finisce il primo tempo, Lussemburgo-Italia U21 0-2. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Tiro con il mancino di Rovella, para il portiere. 41? Miretti cerca Pellegri, ma il pallone è troppo lungo. 39? Possesso palla Italia, vuole arrivare al tris con il palleggio. 37? Pellegri di testa sfiora la doppietta. 35? Rovella va DIRETTAmente in porta, ma il portiere para tranquillamente. 33? Steso Rovella, opportunità per l’Italia con una punizione. 31? Gooooooooooooooooooooool, ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.50tempo come si poteva prevedere con l’dominante, buon gioco oltre un Pietro Pellegri assolutamente scatenato. A tra poco per il secondo47?iltempo,U21 0-2. 45? Ci saranno due minuti di recupero. 43? Tiro con il mancino di Rovella, para il portiere. 41? Miretti cerca Pellegri, ma il pallone è troppo lungo. 39? Possesso palla, vuole arrivare al tris con il palleggio. 37? Pellegri di testa sfiora la doppietta. 35? Rovella vamente in porta, ma il portiere para tranquillamente. 33? Steso Rovella, opportunità per l’con una punizione. 31? Gooooooooooooooooooooool, ...

sportli26181512 : LIVE Under 21: Lussemburgo-Italia, le formazioni ufficiali con Rovella e Miretti titolari: A Differdange è la volta… - calciomercatopp : LIVE Under 21: Lussemburgo-Italia, le formazioni ufficiali con Rovella e Miretti titolari - MondoPrimavera : L'Italia ???? cerca tre punti pesanti in chiave qualificazione sul campo del Lussemburgo Segui la gara LIVE ???? - infoitsport : LIVE Lussemburgo-Italia U21, Qualificazioni Europei 2023 in DIRETTA: tante assenze per Nicolato, ma serve vincere - Calciodiretta24 : Under 21, Lussemburgo - Italia: diretta live e risultato in tempo reale -