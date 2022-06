LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga perde un tassello, gruppo in forte rimonta. 50 km all’arrivo (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 15.33 52 km all’arrivo, media pari a 39,4 km/h quando siamo prossimi alle tre ore di corsa. A breve inizierà la discesa. 15.30 Il velocista neerlandese Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) ha perso le ruote della carovana. Imperiosa la rimonta del gruppo negli ultimi chilometri, il margine dei cinque davanti è crollato sotto i 3?. 15.27 I battistrada scollinano in questo momento, ecco l’ordine di transito al Col de Mézilhac: 1. Alexis Vuillermoz, 5 pts 2. Anders Skaarseth, 3 pts 3. Olivier Le Gac, 2 pts 4. Anthony Delaplace, 1 pt 15.24 La situazione in corsa a 60 km dall’arrivo: cinque attaccanti, nello specifico ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 15.33 52 km, media pari a 39,4 km/h quando siamo prossimi alle tre ore di corsa. A breve inizierà la discesa. 15.30 Il velocista neerlandese Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) ha perso le ruote della carovana. Imperiosa ladelnegli ultimi chilometri, il margine dei cinque davanti è crollato sotto i 3?. 15.27 I battistrada scollinano in questo momento, ecco l’ordine di transito al Col de Mézilhac: 1. Alexis Vuillermoz, 5 pts 2. Anders Skaarseth, 3 pts 3. Olivier Le Gac, 2 pts 4. Anthony Delaplace, 1 pt 15.24 La situazione in corsa a 60 km d: cinque attaccanti, nello specifico ...

Advertising

SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:30 per vivere oggi in diretta con noi la seconda tappa del Giro del Delfinato #Dauphiné - zazoomblog : LIVE – Giro del Delfinato 2022 seconda tappa: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - #Delfinato #seconda #tappa:… - zazoomblog : LIVE – Giro del Delfinato 2022 seconda tappa: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - #Delfinato #seconda #tappa:… - Alessan67416970 : RT @alecattelan: IL MIO PRIMO LIVE NEI TEATRI. Controlla le date. Ci vediamo in giro? - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 prima tappa in DIRETTA: Wout van Aert subito leader Velasco e Tiberi con i migliori -… -