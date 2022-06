LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo a 1’25” dai cinque di testa, 30 km al traguardo (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 16.15 Grande accordo fra Kevin Vermaerke (Team DSM), Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team), Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic), Olivier Le Gac (Groupama – FDJ) e Alexis Vuillermoz (TotalEnergies): gli avventurieri del giorno ci credono! Rimane loro 1’22” a 20 km dall’epilogo. 16.12 Impossibile per Dylan Groenewegen rientrare, supera i 4? il suo svantaggio. Anche ieri il neerlandese si era staccato prima dello sprint. 16.09 27 km allo striscione del traguardo! Nonostante la forte andatura il plotone non si avvicina, le pendenze negative favoriscono i fuggitivi. 16.06 “Top Ganna” è in seconda posizione, attorniato dalle maglie dei “Calabroni” (Jumbo-Visma). ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 16.15 Grande accordo fra Kevin Vermaerke (Team DSM), Anders Skaarseth (Uno-X Pro Cycling Team), Anthony Delaplace (Team Arkéa Samsic), Olivier Le Gac (Groupama – FDJ) e Alexis Vuillermoz (TotalEnergies): gli avventurieri del giorno ci credono! Rimane loro 1’22” a 20 km dall’epilogo. 16.12 Impossibile per Dylan Groenewegen rientrare, supera i 4? il suo svantaggio. Anche ieri il neerlandese si era staccato prima dello sprint. 16.09 27 km allo striscione del! Nonostante la forte andatura il plotone non si avvicina, le pendenze negative favoriscono i fuggitivi. 16.06 “Top Ganna” è in seconda posizione, attorniato dalle maglie dei “Calabroni” (Jumbo-Visma). ...

