LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Alexis Vuillermoz fa saltare il banco, suo anche il simbolo del primato (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL’ADRIATICA IONICA RACE 16.47 Ecco la top 10 odierna. Al gruppo sono mancati cinque miseri secondi: 1 Vuillermoz Alexis TotalEnergies 4:03:34 2 SKAARSETH Anders Uno-X Pro Cycling Team 0:00 3 LE GAC Olivier Groupama – FDJ 0:00 4 VERMAERKE Kevin Team DSM 0:00 5 DELAPLACE Anthony Team Arkéa Samsic 0:00 6 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 0:05 7 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 0:05 8 PAGE Hugo Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:05 9 VENTURINI Clément AG2R Citroën Team 0:05 10 RIABUSHENKO Alexandr Astana Qazaqstan Team 0:05 16.45 Il vincitore odierno non si imponeva ai massimi LIVElli dal 2019, quando ha conquistato la Drôme Classic. 16.43 ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDELL’ADRIATICA IONICA RACE 16.47 Ecco la top 10 odierna. Al gruppo sono mancati cinque miseri secondi: 1TotalEnergies 4:03:34 2 SKAARSETH Anders Uno-X Pro Cycling Team 0:00 3 LE GAC Olivier Groupama – FDJ 0:00 4 VERMAERKE Kevin Team DSM 0:00 5 DELAPLACE Anthony Team Arkéa Samsic 0:00 6 VAN AERT Wout Jumbo-Visma 0:05 7 HAYTER Ethan INEOS Grenadiers 0:05 8 PAGE Hugo Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux 0:05 9 VENTURINI Clément AG2R Citroën Team 0:05 10 RIABUSHENKO Alexandr Astana Qazaqstan Team 0:05 16.45 Il vincitore odierno non si imponeva ai massimilli dal 2019, quando ha conquistato la Drôme Classic. 16.43 ...

Advertising

SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:30 per vivere oggi in diretta con noi la seconda tappa del Giro del Delfinato #Dauphiné - zazoomblog : LIVE – Giro del Delfinato 2022 seconda tappa: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - #Delfinato #seconda #tappa:… - zazoomblog : LIVE – Giro del Delfinato 2022 seconda tappa: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - #Delfinato #seconda #tappa:… - Alessan67416970 : RT @alecattelan: IL MIO PRIMO LIVE NEI TEATRI. Controlla le date. Ci vediamo in giro? - zazoomblog : LIVE Giro del Delfinato 2022 prima tappa in DIRETTA: Wout van Aert subito leader Velasco e Tiberi con i migliori -… -