LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: 5 km all'arrivo, i battistrada conservano 30" sul gruppo! (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELL'ADRIATICA IONICA RACE 16.36 La Jumbo-Visma sacrifica Christophe Laporte, che sparata del transalpino! ULTIMI 3 KM! 16.35 IL DRAPPELLO DI TESTA GUADAGNA! 37" ai meno 4,5 km, tensione palpabile e sguardi tesissimi in gruppo! 16.33 5 km all'arrivo, ancora 33" per i battistrada! Finale impronosticabile, la discesa ora sta dando una mano alla fuga! 16.31 Passa per primo Vuillermoz al GPM, andatura strepitosa di Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) che abbassa il ritardo del gruppo a 35"! 16.30 Dopo lo scollinamento gli atleti troveranno altra discesa, favorevole ai cinque al comando. 16.28 10 km al traguardo! 45" il vantaggio di Kevin Vermaerke (Team DSM), Anders ...

