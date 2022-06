LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Zana e Tesfasion subito all’attacco, ripresi dal gruppo a 80 km dal traguardo (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DEL DELFINATO 13.36: gruppo compatto, 74 km al traguardo. Sta per iniziare la salita di via Mazzolano, al termine della discesa si entrerà a Riolo Terme 13.30: Tra poco il gruppo supererà Imola dirigendosi verso la zona del circuito che ha assegnato l’ultimo Mondiale con la prima salita di giornata, in via Mazzolano, direzione Riolo Terme. Solo un piccolo assaggio, le asperità più dure arriveranno più avanti 13.28: Il gruppetto era composto da 13 elementi ma il lavoro dell’Astana ha permesso il ricongiungimento. Dunque gruppo di nuovo compatto quando si entra nell’abitato di Imola 13.26: Si viene a formare un gruppetto al comando ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DEL DELFINATO 13.36:compatto, 74 km al. Sta per iniziare la salita di via Mazzolano, al termine della discesa si entrerà a Riolo Terme 13.30: Tra poco ilsupererà Imola dirigendosi verso la zona del circuito che ha assegnato l’ultimo Mondiale con la prima salita di giornata, in via Mazzolano, direzione Riolo Terme. Solo un piccolo assaggio, le asperità più dure arriveranno più avanti 13.28: Il gruppetto era composto da 13 elementi ma il lavoro dell’Astana ha permesso il ricongiungimento. Dunquedi nuovo compatto quando si entra nell’abitato di Imola 13.26: Si viene a formare un gruppetto al comando ...

