LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo a Riolo Terme, inizia la fase calda! (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DEL DELFINATO 13.58: Tra poco la salita che porta verso Brisighella per il primo passaggio dal traguardo che anticipa un circuito con tre salite. gruppo di nuovo compatto 13.56: Alessandro Fancellu (Eolo Kometa), Joan Bou (Euskaltel Euskadi) e Alessandro Monaco (Giotti Victoria Savini Due) hanno cercato di fare il vuoto in salita ma il gruppo non è lontano quando mancano 59 km alla fine. 13.50: Si scende verso Riolo Terme e da lì inizierà la parte più complicata della tappa con ben quattro salite e con alcuni tratti davvero duri in circa 60 km. Il gruppo è ancora compatto ma il ritmo finora è stato ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DEL DELFINATO 13.58: Tra poco la salita che porta verso Brisighella per il primo passaggio dal traguardo che anticipa un circuito con tre salite.di nuovo compatto 13.56: Alessandro Fancellu (Eolo Kometa), Joan Bou (Euskaltel Euskadi) e Alessandro Monaco (Giotti Victoria Savini Due) hanno cercato di fare il vuoto in salita ma ilnon è lontano quando mancano 59 km alla fine. 13.50: Si scende versoe da lì inizierà la parte più complicata dellacon ben quattro salite e con alcuni tratti davvero duri in circa 60 km. Ilè ancora compatto ma il ritmo finora è stato ...

Advertising

DaniFLAMIGNI : DIRETTA Adriatica Ionica Race 2022 LIVE, Seconda Tappa - SpazioCiclismo - SpazioCiclismo : Appuntamento alle 12:00 per seguire in diretta con noi la terza tappa della Adriatica Ionica Race #AIRace22 - infoitsport : LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: vince Testfatsion! Zana si prende il secondo posto e la… - News24_it : LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: vince Testfatsion! Zana si prende il secondo posto e la… - News24_it : LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: grande bagarre in salita, 10 km all'arrivo - OA Sport -