LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Giovanni Carboni trionfa in solitaria nel saliscendi romagnolo! (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DEL DELFINATO 15.43: L’eritreo Tesfazion vince la volata degli inseguitori sopravanzando Double e Zana che mantiene la maglia di leader, superando una tappa tutt’altro che semplice 15.43: VITTORIA IN solitaria PER Giovanni Carboni! Grande azione dell’azzurro nel finale! 15.42: Ultimi metri per Giovanni Carboni, della Nazionale Italiana, a caccia di contratto dopo l’addio di Gazprom 15.41: Ultimo Km per Carboni 15.40: Cresce il vantaggio di Carboni nel finale! 35? 15.40: La picchiata di Carboni che sembra poter rintuzzare l’inseguimento del gruppetto ... Leggi su oasport (Di lunedì 6 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL GIRO DEL DELFINATO 15.43: L’eritreo Tesfazion vince la volata degli inseguitori sopravanzando Double e Zana che mantiene la maglia di leader, superando unatutt’altro che semplice 15.43: VITTORIA INPER! Grande azione dell’azzurro nel finale! 15.42: Ultimi metri per, della Nazionale Italiana, a caccia di contratto dopo l’addio di Gazprom 15.41: Ultimo Km per15.40: Cresce il vantaggio dinel finale! 35? 15.40: La picchiata diche sembra poter rintuzzare l’inseguimento del gruppetto ...

