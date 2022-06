Lista dei putiniani? Urso (Copasir): “Anch’io l’ho letta sul giornale. Non facciamo indagini su influencer” (Di lunedì 6 giugno 2022) “La Lista l’ho letta anche io sul giornale”. Così Adolfo Urso, il presidente del Copasir risponde a ‘Mattina24’ su ‘Rainews24’: un’affermazione diretta a una domanda diretta sulla Lista dei ‘putiniani’ d’Italia’ riportata dal ‘Corriere della Sera‘ come anticipazione di un elenco su cui starebbe monitorando l’organismo parlamentare di vigilanza sui Servizi Segreti presieduto dala parlamentare di Fdi. Il quale ha aggiunto che, in precedenza, non la conosceva: “No, assolutamente no. Noi non facciamo indagini su eventuali influencer e l’abbiamo letta sul giornale”. Lista dei putiniani? Urso: “l’ho ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) “Laanche io sul”. Così Adolfo, il presidente delrisponde a ‘Mattina24’ su ‘Rainews24’: un’affermazione diretta a una domanda diretta sulladei ‘’ d’Italia’ riportata dal ‘Corriere della Sera‘ come anticipazione di un elenco su cui starebbe monitorando l’organismo parlamentare di vigilanza sui Servizi Segreti presieduto dala parlamentare di Fdi. Il quale ha aggiunto che, in precedenza, non la conosceva: “No, assolutamente no. Noi nonsu eventualie l’abbiamosul”.dei: “...

