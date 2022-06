L’Isola dei Famosi verso l’addio? “Mediaset non ha preso in considerazione il rinnovo” (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel 2003 L’Isola dei Famosi è arrivata in Italia ed è rimasta su Rai Due fino al 2012 per ben 9 stagioni. Nel 2015 il reality è sbarcato su Canale 5 con Alessia Marcuzzi alla conduzione, sostituita nel 2021 da Ilary Blasi. Quella attualmente in onda però potrebbe essere l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, almeno su Canale 5. Sembra infatti che Mediaset non sia interessata ad un rinnovo e quindi il programma potrebbe andare in pausa, tornare in Rai (la vedo dura) o traslocare sulle piattaforme digitali. “Quella che sta per concludersi questo mese su Canale 5 potrebbe essere davvero l’ultima stagione per L’Isola dei Famosi targata Mediaset. – riporta oggi in esclusiva Pipol Tv – Sembrerebbe che il rinnovo per una ... Leggi su biccy (Di lunedì 6 giugno 2022) Nel 2003deiè arrivata in Italia ed è rimasta su Rai Due fino al 2012 per ben 9 stagioni. Nel 2015 il reality è sbarcato su Canale 5 con Alessia Marcuzzi alla conduzione, sostituita nel 2021 da Ilary Blasi. Quella attualmente in onda però potrebbe essere l’ultima edizione dedei, almeno su Canale 5. Sembra infatti chenon sia interessata ad une quindi il programma potrebbe andare in pausa, tornare in Rai (la vedo dura) o traslocare sulle piattaforme digitali. “Quella che sta per concludersi questo mese su Canale 5 potrebbe essere davvero l’ultima stagione perdeitargata. – riporta oggi in esclusiva Pipol Tv – Sembrerebbe che ilper una ...

