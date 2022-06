L’Isola dei Famosi: le anticipazioni di lunedì 6 giugno (Di lunedì 6 giugno 2022) L’Isola dei Famosi, ventiduesimo appuntamento: ecco le anticipazioni di lunedì 6 giugno In prima serata su Canale 5, ventiduesimo appuntamento con “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin. Nel corso della puntata arriveranno a Playa Palapa due special guest star: Vera Gemma e Soleil Sorge. Le Piratesse avranno il compito di creare due team – il Team Vera e il Team Soleil – così da proteggere i loro naufraghi favoriti e dare invece del filo da torcere a chi invece non è di loro gradimento. Saranno presenti in studio gli ex naufraghi Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni: Ilary Blasi avrà bisogno ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 6 giugno 2022)dei, ventiduesimo appuntamento: ecco lediIn prima serata su Canale 5, ventiduesimo appuntamento con “dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Inviato in Honduras: Alvin. Nel corso della puntata arriveranno a Playa Palapa due special guest star: Vera Gemma e Soleil Sorge. Le Piratesse avranno il compito di creare due team – il Team Vera e il Team Soleil – così da proteggere i loro naufraghi favoriti e dare invece del filo da torcere a chi invece non è di loro gradimento. Saranno presenti in studio gli ex naufraghi Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni: Ilary Blasi avrà bisogno ...

