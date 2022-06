L’Isola dei Famosi chiude per sempre | addio al reality di Ilary Blasi | ecco perché

(Di lunedì 6 giugno 2022) Brutte notizie per i fan deldei: ildiva verso la chiusura definitiva. Ma? Leggi anche: Isola deiGuendalina Tavassi, Alessandro Iannoni, Blind e Licia Nunez non sono in studio?la veritàdeiper? L’indiscrezione è stata lanciata da ThePipolTv: a...

Advertising

Novella_2000 : Ecco chi è il naufrago preferito de L'Isola dei Famosi 16 dell'undicesima settimana - RISULTATI #isola - Novella_2000 : Una naufraga della scorsa edizione de L’isola si è sposata (VIDEO) #isola - Novella_2000 : Guendalina Tavassi torna finalmente in studio a L'Isola dei Famosi #isola - FabioGueriniRo1 : @DiegoFusaro Attendiamo 'L'isola dei filoputiniani famosi' - infoitinterno : Brutte notizie per l’Isola dei Famosi: Mediaset ha deciso di chiudere? -

, un tempo sede di un famoso parco preistorico, è stata trasformata in un ambiente ottimale per la crescita e lo sviluppodinosauri. In seguito a un incidente,'uomo capisce le reali ...... Soleil Sorge e Vera Gemma hanno sparato a zero sui concorrenti dell'Famosi .'influencer italo - americana e la sua compagna d'avventura si sono lasciate andare a dettagli piuttosto ...