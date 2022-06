L'isola dei famosi chiude definitivamente? «Potrebbe essere l'ultima stagione» (Di lunedì 6 giugno 2022) L'isola dei famosi è uno dei reality più seguiti di sempre, ma con il passare del tempo, gli ascolti del programma sono calati ed ora Mediaset sembra non essere più intenzionata a puntarci. Stando alle informazioni riportate dalla pagina Instagram The Pipol tv, l'edizione dell'isola attualmente in onda Potrebbe essere l'ultima. L'isola dei famosi chiude? La decisione di Mediaset L'edizione attualmente in onda de L'isola dei famosi Potrebbe essere davvero l'ultima ad essere trasmessa sui canali Mediaset. A quanto pare, l'azienda di Cologno Monzese non rinnoverà il reality per la prossima stagione ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 6 giugno 2022) L'deiè uno dei reality più seguiti di sempre, ma con il passare del tempo, gli ascolti del programma sono calati ed ora Mediaset sembra nonpiù intenzionata a puntarci. Stando alle informazioni riportate dalla pagina Instagram The Pipol tv, l'edizione dell'attualmente in ondal'. L'dei? La decisione di Mediaset L'edizione attualmente in onda de L'deidavvero l'adtrasmessa sui canali Mediaset. A quanto pare, l'azienda di Cologno Monzese non rinnoverà il reality per la prossima...

