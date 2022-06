L’India vuole raddoppiare l’import di petrolio russo. Prodotti raffinati rivenduti anche in Europa e Usa (Di lunedì 6 giugno 2022) L’India ha avviato interlocuzioni con il colosso statale russo Rosneft per raddoppiare le sue importazioni di petrolio da Mosca. Il greggio russo viene venduto con sconti significativi (20-30 dollari al barile) rispetto ai prezzi di mercato, comunque molto alti, a causa delle sanzioni occidentali. Pochi giorni fa il ministro degli Esteri indiano Subramanyam Jaishankar ha affermato: “Non è che noi cerchiamo apposta il petrolio russo. Prendiamo quello che costa meno. Sarebbe ora che gli europei la smettessero di pensare che i problemi loro siano problemi del mondo e che i problemi del mondo non siano affari loro”. L’embargo Ue sul greggio russo scatterà dal prossimo febbraio e nel frattempo Mosca sta cercando di spostare altrove le sue forniture. A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022)ha avviato interlocuzioni con il colosso stataleRosneft perle sue importazioni dida Mosca. Il greggioviene venduto con sconti significativi (20-30 dollari al barile) rispetto ai prezzi di mercato, comunque molto alti, a causa delle sanzioni occidentali. Pochi giorni fa il ministro degli Esteri indiano Subramanyam Jaishankar ha affermato: “Non è che noi cerchiamo apposta il. Prendiamo quello che costa meno. Sarebbe ora che gli europei la smettessero di pensare che i problemi loro siano problemi del mondo e che i problemi del mondo non siano affari loro”. L’embargo Ue sul greggioscatterà dal prossimo febbraio e nel frattempo Mosca sta cercando di spostare altrove le sue forniture. A ...

