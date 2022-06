L'importanza della tecnologia in MotoGP, viaggio nel mondo Ducati-Lenovo Team (Di lunedì 6 giugno 2022) Per andare veloci in pista bisogna essere veloci ai box. Questione di attimi che fanno la differenza, quelli che servono per scaricare i dati dalla moto, analizzare i parametri e decidere come e dove intervenire per limare millisecondi e fermare il cronometro prima degli altri. Questo è il traguardo che inseguono da quattro anni Lenovo e Ducati Corse, collaborazione nata nel 2018 con una sponsorizzazione diventata partnership quando l'azienda di Borgo Panigale ha capito che grazie a tecnologie e strumenti su misura si poteva guadagnare quel margine utile per finire davanti ai rivali. Così è nato il Ducati-Lenovo Team, attivo in MotoGP con le due moto guidate da Pecco Bagnaia e Jack Miller, che Panorama è andato a scoprire nei box del Mugello, proprio per capire quanta ... Leggi su panorama (Di lunedì 6 giugno 2022) Per andare veloci in pista bisogna essere veloci ai box. Questione di attimi che fanno la differenza, quelli che servono per scaricare i dati dalla moto, analizzare i parametri e decidere come e dove intervenire per limare millisecondi e fermare il cronometro prima degli altri. Questo è il traguardo che inseguono da quattro anniCorse, collaborazione nata nel 2018 con una sponsorizzazione diventata partnership quando l'azienda di Borgo Panigale ha capito che grazie a tecnologie e strumenti su misura si poteva guadagnare quel margine utile per finire davanti ai rivali. Così è nato il, attivo incon le due moto guidate da Pecco Bagnaia e Jack Miller, che Panorama è andato a scoprire nei box del Mugello, proprio per capire quanta ...

