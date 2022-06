Limatola | ‘Liberi e Alternativi’ a Marotta | “Amministrare è una cosa seria”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di: Caro “aspirante” sindaco, facendo seguito alla Tua del 29 maggio, siamo qui a rappresentarti quanto segue: 1. il gruppo “Liberi e Alternativi” non ha mai mosso attacchi personali nei confronti del Sindaco Parisi, tantomeno di altri soggetti pubblici. La critica esplicitata nel manifesto politico si riferiva all’intera macchina amministrativa, che TU hai rappresentato per ben 5 anni. Non va sottaciuto che la denuncia relativa alla criticità economico-finanziaria è frutto, a sua volta, di una pessima amministrazione avutasi negli scorsi anni, dove il tuo attuale candidato consigliere, Alois Giuseppe, era assessore preposto al bilancio, nonché responsabile finanziario dell’Ente; 2. relativamente alla candidatura di Pietro Luigi(non hai nemmeno ...