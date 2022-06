Letteratura per ragazzi, un successo il Festival di Baronissi (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBaronissi (Sa) – Trecento studenti dai 6 ai 13 anni tra giurati e “book ambassador”, seicento ragazzi al giorno impegnati nei laboratori, cento volontari e tutte le associazioni cittadine coinvolte nell’organizzazione dell’evento sulle quattro location di Palazzo di Città, Parco della Rinascita, Villa comunale e Parco Olimpia. È stata una vera e propria maratona di eventi sold out per “Libro Aperto”, il Festival della Letteratura per ragazzi” di Baronissi, la rassegna di lettura, creatività, divertimento che ha visto protagonisti scolari e studenti della città di Baronissi, ma anche di Salerno, Fisciano, Siano e tutta la valle dell’Irno. “Un evento sul quale abbiamo scommesso, creduto e investito – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Trecento studenti dai 6 ai 13 anni tra giurati e “book ambassador”, seicentoal giorno impegnati nei laboratori, cento volontari e tutte le associazioni cittadine coinvolte nell’organizzazione dell’evento sulle quattro location di Palazzo di Città, Parco della Rinascita, Villa comunale e Parco Olimpia. È stata una vera e propria maratona di eventi sold out per “Libro Aperto”, ildellaper” di, la rassegna di lettura, creatività, divertimento che ha visto protagonisti scolari e studenti della città di, ma anche di Salerno, Fisciano, Siano e tutta la valle dell’Irno. “Un evento sul quale abbiamo scommesso, creduto e investito – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – ...

