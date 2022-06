Letta: “Rischio crisi il 21 giugno? Il problema è per la maggioranza, non per il Pd” (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA – Il segretario del Pd, Enrico Letta (foto), al forum dell’Ansa ha parlato della tenuta della coalizione. “Il voto del 21 giugno non e’ un Rischio per il Pd ma per la maggioranza – spiega Letta – non ci sono le condizioni per cambiare la nostra posizione che e’ in accordo con l’Europa con uno sforzo per la pace”. In arrivo le amministrative del 12 giugno: “Le ultime amministrative del 2017 il PD e’ andato molto male con il principio dell’autosufficienza. Vedremo se il campo largo e’ la risposta che cercavamo”. Sui referendum della giustizia il leader Dem si esprime invece per un iter parlamentare: “Spero che i referendum non inficino questo percorso”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA – Il segretario del Pd, Enrico(foto), al forum dell’Ansa ha parlato della tenuta della coalizione. “Il voto del 21non e’ unper il Pd ma per la– spiega– non ci sono le condizioni per cambiare la nostra posizione che e’ in accordo con l’Europa con uno sforzo per la pace”. In arrivo le amministrative del 12: “Le ultime amministrative del 2017 il PD e’ andato molto male con il principio dell’autosufficienza. Vedremo se il campo largo e’ la risposta che cercavamo”. Sui referendum della giustizia il leader Dem si esprime invece per un iter parlamentare: “Spero che i referendum non inficino questo percorso”. L'articolo L'Opinionista.

