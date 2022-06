Le violenze allo Stade de France sono il sintomo di una società spaccata (Di lunedì 6 giugno 2022) Ronan Planchon (per Le Figaro) – I fatti accaduti sabato 28 maggio allo Stade de France (in occasione della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid) sono a suo avviso l’ennesimo esempio delle derive che lei denuncia nel libro “Peut-on encore aimer le football” (Robert Laffont)? Robert Redeker – Segnata dalla violenza, la stagione 2021-2022 è stata una stagione nera per il calcio Francese. Tutti si ricordano dell’aggressione ai danni di Dimitri Payet (giocatore dell’Olympique Marsiglia colpito da una bottiglietta piovuta dagli spalti durante la partita Lione-Marsiglia dello scorso novembre, ndr). C’è stato bisogno di diverse partite a porte chiuse. Le tribune sono diventate dei campi di battaglia. Non abbiamo bisogno di ricorrere a una veggente e alla sua sfera di cristallo per prevedere ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 giugno 2022) Ronan Planchon (per Le Figaro) – I fatti accaduti sabato 28 maggiode(in occasione della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid) sono a suo avviso l’ennesimo esempio delle derive che lei denuncia nel libro “Peut-on encore aimer le football” (Robert Laffont)? Robert Redeker – Segnata dalla violenza, la stagione 2021-2022 è stata una stagione nera per il calciose. Tutti si ricordano dell’aggressione ai danni di Dimitri Payet (giocatore dell’Olympique Marsiglia colpito da una bottiglietta piovuta dagli spalti durante la partita Lione-Marsiglia dello scorso novembre, ndr). C’è stato bisogno di diverse partite a porte chiuse. Le tribune sono diventate dei campi di battaglia. Non abbiamo bisogno di ricorrere a una veggente e alla sua sfera di cristper prevedere ...

