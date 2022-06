Le riaperture in Cina sostengono le Borse Ue | Milano sale al traino delle banche

(Di lunedì 6 giugno 2022) A Piazza Affari frena Leonardo: la decisione su Oto Melara potrebbe arrivare non prima di settembre. Euro/dollaro poco mosso, resta debole lo yen. Petrolio in rialzo. Spread stabile a 211 punti

Si muovono in territorio positivo le principali borse europee nella prima seduta della settimana, sull'onda ottimistica dellepost - pandemia ined in particolare a Pechino. Positivi i futures Usa in assenza di dati macroeconomici rilevanti, mentre gli occhi degli investitori sono puntati sul direttivo della ...Positive le performance dei mercati asiatici e insi registrano importantidopo gli ultimi lockdown. Ancora all'attenzione il sovereign UE con il rendimento del *BTP *decennale ...«L'allentamento delle restrizioni è positivo per il comparto, che sta trattando a 20x p/e 2023, con un 65% di premio sul p/e dello Stoxx 600 Europe», ...Cina spinge le materie prime: nuovi picchi per petrolio e non solo. Il greggio è stato scambiato vicino a $120 al barile dopo che l’Arabia Saudita ha segnalato fiducia nella domanda con un aumento dei ...