Le posizioni dei partiti italiani sull' invio di nuove armi a Kiev

AGI - Il tema del possibile nuovo invio di armi all'Ucraina continua a catalizzare il dibattito politico, con i sempre maggiori distinguo di Lega e, soprattutto, M5s. Tanto più in vista delle comunicazioni che il premier Mario Draghi svolgerà in Parlamento alla vigilia del Consiglio Ue di fine giugno, che si concluderanno con il voto sulle risoluzioni. Il presidente del Consiglio è atteso alla 'prova' dell'Aula del Senato il 21 pomeriggio, mentre parlerà all'Assemblea di Montecitorio il 22 mattina. Un appuntamento con i numeri della maggioranza che il titolare dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha definito "rischioso". Complice anche la campagna elettorale, i toni continuano a surriscaldarsi. Anche se il leader pentastellato Giuseppe Conte, contrario all'invio di nuove armi.

