Le navi russe trasportano in Africa il «grano ucraino rubato» (Di lunedì 6 giugno 2022) Centotre giorni di guerra. Annullato il viaggio di Lavrov in Serbia. Appello di Francesco ai 'responsabili delle nazioni'. Putin: 'Nuove armi significa estendere il conflitto'. Lanciato un missile da... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 6 giugno 2022) Centotre giorni di guerra. Annullato il viaggio di Lavrov in Serbia. Appello di Francesco ai 'responsabili delle nazioni'. Putin: 'Nuove armi significa estendere il conflitto'. Lanciato un missile da...

Advertising

Open_gol : Gli Stati Uniti hanno avvertito 14 paesi che tre navi russe cariche di quello che viene definito come «grano ucrain… - GiovaQuez : Yulia: 'E' l'Ucraina che impedisce l'accesso ai porti alle navi russe'. Ma guarda te sti ucraini che non vogliono f… - AndreaVenanzoni : Qualcuno avverta la reincarnazione di Gandhi che, alla faccia di dialogo e diplomazia, tra le navi che hanno ripres… - sole24ore : ?? Gli #StatiUniti hanno allertato 14 Paesi, in gran parte in #Africa, che navi russe cariche di #grano potrebbero e… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Cieli chiusi: Lavrov cancella la visita a Belgrado. Ucraina: allerta Usa, navi russe in movimento con 'grano rubato'… -