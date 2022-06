Le migliori serie tv crime da vedere su Netflix (Di lunedì 6 giugno 2022) serie poliziesche, crime, gialli: possono essere chiamati in vari modi, ma non cambia il fatto che si tratti di show a puntate (spesso produzioni a sé stanti, miniserie o antologie) che riguardano crimini, delitti e le indagini della polizia. Possono raccontare storie vere – come quella del serial killer The Serpent, i casi affrontati dai profiler di Mindhunter o quello, ancora più disturbante, di Delhi crime – o essere opera di fiction, magari adattamenti di romanzi. Quello che conta è quanto il pubblico si sente coinvolto nelle indagini per scoprire e “catturare” il verso colpevole: ecco le migliori serie crime che vanno viste su Netflix. Le migliori serie poliziesche su Netflix (in ordine ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 6 giugno 2022)poliziesche,, gialli: possono essere chiamati in vari modi, ma non cambia il fatto che si tratti di show a puntate (spesso produzioni a sé stanti, minio antologie) che riguardano crimini, delitti e le indagini della polizia. Possono raccontare storie vere – come quella del serial killer The Serpent, i casi affrontati dai profiler di Mindhunter o quello, ancora più disturbante, di Delhi– o essere opera di fiction, magari adattamenti di romanzi. Quello che conta è quanto il pubblico si sente coinvolto nelle indagini per scoprire e “catturare” il verso colpevole: ecco leche vanno viste su. Lepoliziesche su(in ordine ...

