Le iniziative, gli spettacoli e gli incontri della settimana al Parenti (Di lunedì 6 giugno 2022) 5-6 giugno Ai Bagni Misteriosi – Teatro Franco ParentiGREEN & BLUE FESTIVALClimate changers. Storie, idee e persone che salvano il mondo Un grande evento aperto a tutti per capire, costruire e vivere il futuro dell'ambiente: musica, laboratori per bambini, incontri e talk. Artisti, sportivi, istituzioni e aziende per due giorni in cui informarsi, divertirsi e diventare più sostenibili e consapevoli. Tra gli ospiti Francesca Michielin, Malika Ayane, Elisa, i ministri Roberto Cingolani, Enrico Giovannini, Maria Cristina Messa, l'economista Jeremy Rifkin, Stefano Mancuso, Lorenzo Bertelli, Deborah Compagnoni, Morten Thorsby, Giovanni Soldini, Carlin Petrini e molti altri. QUI IL PROGRAMMA 7 giugno Ai Bagni MisteriosiLUCA BARBAROSSANon perderti nienteLa milanesiana ore 21:00 Non perderti niente è un racconto suonato, un concerto autobiografico, su ...

