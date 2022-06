Le finestre di distribuzione del film nell’industria audiovisiva post-Covid

Leggi su formiche

(Di lunedì 6 giugno 2022) In occasione dell’incontro “Prospettive di sviluppo per l’industria”, tenutosi oggi 6 giugno presso la Camera dei Deputati, ITMedia Consulting ha presentato il suo ultimo rapporto: . Lo studio prende le mosse dalla consapevolezza che la pandemia abbia determinato una crisi profonda dell’industria del cinema, con lo stop alle produzioni e la chiusura delle sale. Il tutto nel momento in cui l’offerta in streaming esplodeva. Con il lento ritorno alla normalità e la ripresa delle produzioni, il settore che soffre di più, soprattutto in Italia, è l’esercizio, con perdite del 74% a fine 2021. Per favorire dunque il ritorno in sala, in varie occasioni, è emersa la volontà di un intervento governativo per regolare per legge il fenomeno delle, estendendolo anche ainon italiani non sostenuti da finanziamenti ...