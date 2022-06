Le esercitazioni Nato non sono per forza avvertimenti per Putin

Leggi su it.insideover

(Di lunedì 6 giugno 2022) Lesul Baltico riempiono le pagine di cronaca come se queste significassero un avvertimento nei confronti della Russia per quanto avviene in Ucraina. Una lettura che traspare tra le righe di molti articoli ma soprattutto dei titoli, in cui si ricalca sul tempismo delle azioni belliche di un Paese rispetto allemilitari InsideOver.