Le Eccellenze del ‘Fermi’ di Montesarchio | i nomi degli studenti ‘meritevoli’ FOTO

(Di lunedì 6 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutiUn giorno di festa presso l’ Auditorium “E. De Filippo “ per l’I.I.S. Fermi di, il 6 Giugno, si è tenuta la cerimonia di riconoscimento delleper l’anno scolastico 2021/22 del Fermi. Un’iniziativa organizzata con l’obiettivo di dedicare la giusta attenzione a quegli alunni meritevoli che hanno ottenuto prestigiosi riconoscimenti con impegno, determinazione e tenacia. Con la simpatica partecipazione del giornalista Cristiano Vella, ex studente del Fermi, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Pasqualina Luciano si è congratulata con le studentesse e gliche si sono contraddistinti in diverse sfumature delleed anche in quelle sociali, sottolineando l’orgoglio della scuola per risultati conseguiti. Al cospetto dei rappresentanti di enti e istituzioni ...

Advertising

gparagone : Mance travestite da aiuti e sovvenzioni del governo. Questo è quello che succede quando la politica abdica nei con… - TuttoSuRoma : Il Festival del #Romance di #Roma, una seconda edizione ricca di novità - fisco24_info : Andrea Latino, Global Shaper italiano, al Forum di Davos: (Adnkronos) - Il giovane manager della Nestlè è stato sel… - Silvergio2377 : RT @mirkosavona: Settantesimo posto per la libertà di stampa , salari da fame , incapacità di valorizzare il territorio e L enorme ricchezz… - mirkosavona : Settantesimo posto per la libertà di stampa , salari da fame , incapacità di valorizzare il territorio e L enorme r… -

Repubblica Roma

... di cui tutti dobbiamo essere consapevoli, sapendo che la Liguria hastraordinarie che ... la data convenzionale in cui finirà il dispiegamento delle risorsePnrr. Si tratta di ...La nostra provincia risulta nei primi dieci posti in tre categorie, età mediaparto, saldo ... Tra le, invece, la spesa degli enti pubblici locali per l'assistenza domiciliare e il ... Osteria del Velodromo Vecchio, un’eccellenza che sa di casa Nello studio «L’Italia in 10 selfie 2022» la Fondazione Symbola presenta i primati della Penisola. Dall’agroalimentare all’export degli occhiali, passando per meccanica e tecnologie spaziali ...Superbonus 110% ancora nell’occhio del ciclone. Arrivano nuove regole e novità valevoli fino al 2023. Cosa cambia per il Bonus casa Ecco le ultime.