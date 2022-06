Lazio | Sarri spera di trattenere Milinkovic | per ora nessuna offerta per Sergej

(Di lunedì 6 giugno 2022) ROMA - "Cosa serve a questa? Un po' di giocatori per provare ad arrivare in Champions". L'alloro sulla testa, per gli 11 gol e gli 11 assist firmati, il sorriso e il messaggio taglienti. ...

Advertising

AlfredoPedulla : Centrocampo #Lazio: bloccato #MarcosAntonio, piace molto #Ilic, ma occhio a #Zielinski, un pupillo di #Sarri come… - AlfredoPedulla : Alle 19 #Sarri ha ??? il rinnovo con la #Lazio. Significa che in qualche modo avrà le garanzie anche di mercato - AlfredoPedulla : #Sarri-#Lazio rinnovo impostato addirittura dal 3 novembre. Ora anche ??? - Roberto00789487 : @chimentimattia Ma perché diamo spago alle chiacchiere dei venditori di fumo? Nemmeno Sarri oggi sa la Lazio titola… - crazy4ju : @GoalItalia vabbè, la Coppa Italia e la Supercoppa, sai che soddisfazioni... l'unica squadra che fino a 2 anni fa c… -

Oppure lo ha fatto a prescindere, del resto non è escluso che resti e unapiù forte farebbe comodo anche a lui. Il Sergente ha salutato tutti dopo il Verona, non sa se è stato un addio o un ...Ladi Mauriziosi sta guardando intorno ed ha già fiutato l'affare. Probabilmente affonderanno il colpo nei prossimi giorni e regaleranno al suo allenatore un pupillo che egli stesso è ...Mertens Lazio – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Mertens avrebbe rifiutato l’offerta della Lazio per aspettare il possibile rinnovo con il Napoli. Questa la prima volontà dell’attaccante belga, ...Una campagna acquisti in grande stile per la Lazio per regalare a Maurizio Sarri una squadra completa in ogni reparto.