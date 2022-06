Lavrov minaccia: 'Colpiremo i palazzi del governo di Kiev se gli ucraini riceveranno nuovi missili' (Di lunedì 6 giugno 2022) Da Mosca un deciso altolà alle armi che l'occidente si appresta a fornire. Il ministro degli Esteri russo è stato esplicito: 'Più sarà lunga la gittata dei nuovi armamenti, più noi avanzeremo', ha ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 6 giugno 2022) Da Mosca un deciso altolà alle armi che l'occidente si appresta a fornire. Il ministro degli Esteri russo è stato esplicito: 'Più sarà lunga la gittata deiarmamenti, più noi avanzeremo', ha ...

