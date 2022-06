Lavrov costretto ad annullare viaggio in Serbia. Paesi vicini chiudono spazio aereo (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu – Sergej Lavrov non può andare in Serbia, e non per un ripensamento sui programmi, come rende noto Adnkronos. Da Mosca, la reazione è piuttosto amara, ma anche ironica, per una situazione che sta sempre più coinvolgendo anche le banali possibilità diplomatiche. Lavrov, annullato viaggio in Serbia Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov non può più andare a Belgrado, dove era prevista la sua visita nella giornata di oggi. Il motivo risiede nell’isolamento ancora maggiore della Russia anche per i semplici spostamenti, visto che i Paesi che si trovano tra le due mete hanno chiuso lo spazio aereo al suo volo rendendogli, così, impossibile la traversata. Il portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu – Sergejnon può andare in, e non per un ripensamento sui programmi, come rende noto Adnkronos. Da Mosca, la reazione è piuttosto amara, ma anche ironica, per una situazione che sta sempre più coinvolgendo anche le banali possibilità diplomatiche., annullatoinIl ministro degli Esteri russo Sergeinon può più andare a Belgrado, dove era prevista la sua visita nella giornata di oggi. Il motivo risiede nell’isolamento ancora maggiore della Russia anche per i semplici spostamenti, visto che iche si trovano tra le due mete hanno chiuso loal suo volo rendendogli, così, impossibile la traversata. Il portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ...

