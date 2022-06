Advertising

iconanews : Lavrov, burattinai Bruxelles hanno impedito viaggio a Belgrado -

Agenzia ANSA

... ma, a quanto pare, idi Bruxelles non hanno voluto concederci un altro forum per poter ... Così il ministro degli Esteri russo, Sergey, citato dalla Tass, ha criticato in una ...... ma, a quanto pare, idi Bruxelles non hanno voluto concederci un altro forum per poter ... ha commentato. "Simili azioni ostili contro il nostro Paese possono creare problemi", ha ... Lavrov, burattinai Bruxelles hanno impedito viaggio a Belgrado - Europa "Avevamo programmato di prendere in considerazione un'ampia agenda: volevamo parlare, ovviamente, del partenariato strategico in rapido sviluppo nelle nostre relazioni bilaterali, ma, a quanto pare, i ...“L’impensabile è accaduto”, ha commentato Lavrov. “Si è trattato della privazione a uno Stato sovrano di svolgere la propria politica estera, i burattinai di Bruxelles hanno impedito il viaggio”.