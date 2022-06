Lavoro | Orlando | ' direttiva Ue è assist non all' Italia ma a lavoratori'

(Di lunedì 6 giugno 2022) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - LaUe in arrivo sul salario minimo "non definirà ciò che vuole l'ma definirà il quadro entro cui l'si potrà muovere e spingerà di più verso interventi che salvaguardino livelli di salario più bassi e verso una disciplina organica". Così il ministro del, Andrea, lasciando Palazzo Chigi dopo il Cdm. A chi gli chiede se sia unper chi inspinge per ottenere il salario minimo, "non è unper l', è unper i", risponde con un sorriso il responsabile del

Advertising

borghi_claudio : Ad #assolombarda2022 seconda durissima tirata contro il reddito di cittadinanza, questa volta dal presidente di… - pdnetwork : Alzare i #salari è il modo migliore per evitare una nuova recessione. Serve un patto per il salario minimo, contro… - carlosibilia : La proposta del Ministro del lavoro Orlando va nella direzione indicata dal disegno di legge sul #salariominimo del… - SIENANEWS : Lavoro, l'Università a lezione dal ministro Orlando: 'L'Italia punti sulla cogestione delle imprese'.... - PdOstra : Il ministro del Lavoro Andrea Orlando, a Jesi presso Palazzo dei Convegni Mercoledì 8 alle ore… -

A rilevarlo è Davide Aiello, deputato palermitano del M5S e componente della commissione, ... dal primo cittadino Leolucae dal ministro della Salute, Roberto Speranza. 'Trovo ...Sono attesi al Libro Possibile: il presidente della Camera Roberto Fico, il ministro delAndrea, il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. Sui ..."Si chiedano entrambi, invece, se i cittadini di Palermo sono ancora disposti ad accettare elemosine da chi non è stato capace di creare posti di lavoro, far funzionare ... i propri morti", ...Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, lasciando Palazzo Chigi dopo il Cdm. A chi gli chiede se sia un assist per chi in Italia spinge per ottenere il salario minimo, “non è un assist per ...