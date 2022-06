Latina | si schianta contro un palo e muore | la vittima è Roberto Moretto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 6 giugno 2022) Stava rientrando a casa quando a bordo del suo scooter, un Versity 300, ha perso illlo del mezzo, è finito fuori strada e ha terminato la sua corsaun. In un impatto terribile, che gli è stato fatale. È morto così nella notte tra sabato e domenica, poco dopo le 3,, un uomo di 60 anni che ha perso la vita a, lungo via Piscinara Destra. La dinamica dell’incidente ain cui ha perso la vitaera in sella al suo scooter lungo via Piscinara Destra, in direzione della Chiesuola quando, per cause ancora tutte da accertare, ha prima perso illlo, poi è finito fuori strada e si èto ...