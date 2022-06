La vicenda Sabatini-Iervolino dimostra che nessun proprietario delega la gestione del club (Di lunedì 6 giugno 2022) La vicenda Sabatini-Iervolino ha dimostrato, qualora ve ne fosse una ulteriore conferma, che tutti i proprietari di squadre di calcio (da non confondere con i presidenti), non sono disposti a delegare tutto ai propri dirigenti e vogliono metter bocca nella gestione e avere l’ultima parola, non soltanto De Laurentiis. Facevano così anche Moratti (Recoba docet), Berlusconi (vedi mancata cessione di Pato al Psg, nonostante Galliani avesse già raggiunto l’accordo con i londinesi) e lo stesso Andrea Agnelli, che nel 2011 ingaggiò personalmente Antonio Conte, nonostante Marotta aveva già individuato in Walter Mazzarri l’allenatore da cui affidare le sorti della Juve. Chi dice/pensa che un proprietario dovrebbe affidarsi totalmente ad un dirigente e dargli “carta bianca”, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 giugno 2022) Lahato, qualora ve ne fosse una ulteriore conferma, che tutti i proprietari di squadre di calcio (da non confondere con i presidenti), non sono disposti are tutto ai propri dirigenti e vogliono metter bocca nellae avere l’ultima parola, non soltanto De Laurentiis. Facevano così anche Moratti (Recoba docet), Berlusconi (vedi mancata cessione di Pato al Psg, nonostante Galliani avesse già raggiunto l’accordo con i londinesi) e lo stesso Andrea Agnelli, che nel 2011 ingaggiò personalmente Antonio Conte, nonostante Marotta aveva già individuato in Walter Mazzarri l’allenatore da cui affidare le sorti della Juve. Chi dice/pensa che undovrebbe affidarsi totalmente ad un dirigente e dargli “carta bianca”, ...

