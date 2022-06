La Turchia e il nuovo Impero Ottomano (Di lunedì 6 giugno 2022) La recente richiesta di entrata nella NATO da parte di Finlandia e Svezia ha fatto riemergere in Turchia un dibattito periodico sul ruolo di quest’ultima all’interno della NATO e del suo peso nei meccanismi decisionali dell’Alleanza Atlantica. Alcune recenti dichiarazioni di Devlet Bahceli, deputato del Movimento nazionalista turco, e riportate da Anka Review, spingono a pensare che le mosse della Turchia nell’ostacolare la procedura di ammissione delle due nazioni baltiche siano altre oltre a quelle già indicate. Infatti, l’opposizione principale sembra essere l’accusa mossa a Svezia e Finlandia di essere “incubatrici di terroristi”, poiché avrebbero rifiutato l’estradizione in Turchia di alcuni membri del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan, comunque incluso nelle liste delle organizzazioni terroristiche di UE ed USA). ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 giugno 2022) La recente richiesta di entrata nella NATO da parte di Finlandia e Svezia ha fatto riemergere inun dibattito periodico sul ruolo di quest’ultima all’interno della NATO e del suo peso nei meccanismi decisionali dell’Alleanza Atlantica. Alcune recenti dichiarazioni di Devlet Bahceli, deputato del Movimento nazionalista turco, e riportate da Anka Review, spingono a pensare che le mosse dellanell’ostacolare la procedura di ammissione delle due nazioni baltiche siano altre oltre a quelle già indicate. Infatti, l’opposizione principale sembra essere l’accusa mossa a Svezia e Finlandia di essere “incubatrici di terroristi”, poiché avrebbero rifiutato l’estradizione indi alcuni membri del PKK (Partito dei lavoratori del Kurdistan, comunque incluso nelle liste delle organizzazioni terroristiche di UE ed USA). ...

Advertising

Alessan91887598 : RT @Antonel11118841: Oh ragazze facciamo cosi' ..aspettiamo fine giugno..se sti' due non escono allo scoperto di nuovo si va' tutti in turc… - Profilo3Marco : RT @GianniRosini: Arrestato in Turchia il nuovo Califfo di Isis: “Preso senza sparare un colpo”. Era salito al potere da meno di tre mesi h… - Antonel11118841 : Oh ragazze facciamo cosi' ..aspettiamo fine giugno..se sti' due non escono allo scoperto di nuovo si va' tutti in t… - lalitapetila : RT @UIKIONLUS: Droni della #Turchia bombardano di nuovo @MakhmourCamp dove vivono 12000 esuli kurdi, istituito dalle #NazioniUnite complic… - CalcioNews24 : #Pirlo potrebbe finire in Turchia -