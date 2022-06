La Toyota GR86 è l' auto sportiva definitiva | ma ora non puoi averla

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 6 giugno 2022) Laè l'. Sul mercato europeo non esiste un'altra coupé a trazione posteriore a 35.000 euro. No, lanon ha niente a che fare con le mode contemporanee. Preferisce sviluppare un tema più nobile e antico, anche se ormai demodé: il piacere di guida. Quelle sensazioni che scaturiscono da una posizione di guida bassa, con il volante verticale e il cambio manuale a corsa corta, da uno sterzo diretto e con il giusto carico, da un motore che urla oltre i 7.000 giri ma spinge bene anche in basso, da un assetto che genera aderenza ma che lascia il posteriore abbastanza libero di allargare in entrata di curva e di scondinzolare in uscita, permettendo di esercitarsi nella tecnica del controsterzo - di serie c'è un differenziale ...