La strage in Nigeria per la sinistra italiana non è interessante: giornalisti e politici restano muti (Di lunedì 6 giugno 2022) Andate sulle pagine social dei soliti noti del carrozzone mainstream: hanno ignorato completamente la strage dei cattolici (oltre cento fedeli, quasi tutti donne e bambini) in una chiesa in Nigeria. L’hanno fatta passare sotto silenzio sui social e nei salotti tv, hanno privilegiato l’ennesimo allarme Covid dal Portogallo, l’ennesimo bollettino di guerra in Ucraina. Hanno scelto di accapigliarsi sulle polemiche sul collegamento di Massimo Giletti dalla piazza rossa di Mosca e commentare il giubileo della regina Elisabetta. Silenti tutti. O ambigui e frettolosi. Prendete il segretario del Pd, Enrico Letta. Il cattolicissimo segretario dem ha liquidato la strage di Pentecoste con un tweet degno di un quiz della Settimana enigmistica. «Le notizie terribili che arrivano dalla #Nigeria lasciano sgomenti, senza parole. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Andate sulle pagine social dei soliti noti del carrozzone mainstream: hanno ignorato completamente ladei cattolici (oltre cento fedeli, quasi tutti donne e bambini) in una chiesa in. L’hanno fatta passare sotto silenzio sui social e nei salotti tv, hanno privilegiato l’ennesimo allarme Covid dal Portogallo, l’ennesimo bollettino di guerra in Ucraina. Hanno scelto di accapigliarsi sulle polemiche sul collegamento di Massimo Giletti dalla piazza rossa di Mosca e commentare il giubileo della regina Elisabetta. Silenti tutti. O ambigui e frettolosi. Prendete il segretario del Pd, Enrico Letta. Il cattolicissimo segretario dem ha liquidato ladi Pentecoste con un tweet degno di un quiz della Settimana enigmistica. «Le notizie terribili che arrivano dalla #lasciano sgomenti, senza parole. ...

matteorenzi : Nel giorno di Pentecoste ennesimo attacco contro i cattolici in una chiesa in #Nigeria: anche bambini tra le decine… - luigidimaio : Sgomento per il drammatico attacco alla chiesa cattolica in #Nigeria. Uccisi in una terribile strage bambini, donne… - MediasetTgcom24 : Nigeria, attacco in una chiesa cattolica: uccise almeno 50 persone, molti sono bambini | Rapito il prete #nigeria… - OlderGf : @alesmonteduro:'Dire che in #Nigeria è in corso una strategia anticristiana sarebbe un'analisi miope. Quello che p… - BarminaLucia : RT @DonLucaGabriel1: Il sangue dei martiri cattolici, di cui oggi s'è fatta orrenda strage nella chiesa di san Francesco Saverio nella Dioc… -