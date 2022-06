La storia tra Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo: parla la mamma del naufrago dell’Isola dei Famosi (Di lunedì 6 giugno 2022) Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo hanno avuto una bella storia d’amore ancor prima dell’Isola dei Famosi. Tra le pagine del settimanale Mio, ad intervenire sulla faccenda ci ha pensato la mamma di lui, Emanuela Fuin. La storia tra Edoardo Tavassi e Diana Del Bufalo: parla la mamma del naufrago Edoardo e Diana? Mi piacevano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 6 giugno 2022)Delhanno avuto una bellad’amore ancor primadei. Tra le pagine del settimanale Mio, ad intervenire sulla faccenda ci ha pensato ladi lui, Emanuela Fuin. LatraDelladel? Mi piacevano... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

gippu1 : Stasera in #ItaliaGermania Alessandro Florenzi diventerà il giocatore con più presenze nella storia della Nazionale… - juventusfc : Un grandissimo della Juventus, un pezzo di storia della Nazionale. Episodio di Black & White Stories dedicato a… - CB_Ignoranza : Ci siamo, tra poco Chiellini scenderà in campo per la sua ultima partita con la nazionale. Una storia che sarebbe p… - lmcastaldi : @gashtella Rispettabilissima, per carità, e, almeno per quanto mi riguarda, in tutto condivisibile. Ma quante volte… - MishelXoxi : @HoaraBorselli Differenze tra Italia e nel mondo: Il Real Madrid vince la Champions numero 14 e come tradizione off… -