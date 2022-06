La spina nel fianco di Putin: che cosa fanno gli ucraini con queste micidiali biciclette elettriche (Di lunedì 6 giugno 2022) La guerra in Ucraina ricorda i conflitti del Novecento anche per l'uso della bicicletta da parte dei militari di Kiev. È un mezzo ideale per ricognizione, trasporto di medicinali e anche per dare mobilità a soldati armati di fucili da cecchino o di missili anticarro portatili. I ciclisti-soldati ucraini possono sgusciare tra boschi ed edifici, appostarsi in agguato contro i russi e poi svignarsela, contando sul fatto che un uomo in bicicletta è un bersaglio difficile e, non avendo un motore termico, non lascia tracce all'infrarosso. Il Washington Post ha fatto luce sulla fabbrica ucraina di biciclette Eleek, situata a Ternopil, città della Galizia ex-polacca annessa all'Ucraina sovietica nel 1945. Dall'inizio dell'invasione russa, la Eleek ha donato all'esercito bici di produzione commerciale, poi, il direttore della fabbrica, Roman Kulchytskyi, mentre ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) La guerra in Ucraina ricorda i conflitti del Novecento anche per l'uso della bicicletta da parte dei militari di Kiev. È un mezzo ideale per ricognizione, trasporto di medicinali e anche per dare mobilità a soldati armati di fucili da cecchino o di missili anticarro portatili. I ciclisti-soldatipossono sgusciare tra boschi ed edifici, appostarsi in agguato contro i russi e poi svignarsela, contando sul fatto che un uomo in bicicletta è un bersaglio difficile e, non avendo un motore termico, non lascia tracce all'infrarosso. Il Washington Post ha fatto luce sulla fabbrica ucraina diEleek, situata a Ternopil, città della Galizia ex-polacca annessa all'Ucraina sovietica nel 1945. Dall'inizio dell'invasione russa, la Eleek ha donato all'esercito bici di produzione commerciale, poi, il direttore della fabbrica, Roman Kulchytskyi, mentre ...

