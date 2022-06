La ricetta per uscire dalla crisi del grano è la tecnologia israeliana (Di lunedì 6 giugno 2022) Il tema della “sostituzione”, seppur temporanea, delle coltivazioni agricole ucraine è piombato non solo sui mercati di oggi per via della crisi del grano, ma si è presto trasformato in un dossier specifico da affrontare nel medio e nel lungo periodo. Località complesse da un punto di vista naturalistico come Emirati Arabi Uniti, Egitto e Arabia Saudita potrebbero rappresentare un’alternativa agricola all’Ucraina? Da un mese Tel Aviv è alla ricerca di nuove strade per ovviare al collo di bottiglia ucraino. Il primo frutto è nella nuova tecnologia ultra avanzata utilizzata per l’irrigazione e la coltivazione. Qui Israele Pochi giorni fa il governo israeliano ha adottato un piano per aumentare il suo commercio con l’Egitto, principalmente nel settore agricolo con due obiettivi: massimizzare l’efficienza dell’uso dell’acqua in un clima ... Leggi su formiche (Di lunedì 6 giugno 2022) Il tema della “sostituzione”, seppur temporanea, delle coltivazioni agricole ucraine è piombato non solo sui mercati di oggi per via delladel, ma si è presto trasformato in un dossier specifico da affrontare nel medio e nel lungo periodo. Località complesse da un punto di vista naturalistico come Emirati Arabi Uniti, Egitto e Arabia Saudita potrebbero rappresentare un’alternativa agricola all’Ucraina? Da un mese Tel Aviv è alla ricerca di nuove strade per ovviare al collo di bottiglia ucraino. Il primo frutto è nella nuovaultra avanzata utilizzata per l’irrigazione e la coltivazione. Qui Israele Pochi giorni fa il governo israeliano ha adottato un piano per aumentare il suo commercio con l’Egitto, principalmente nel settore agricolo con due obiettivi: massimizzare l’efficienza dell’uso dell’acqua in un clima ...

