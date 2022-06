La regina Elisabetta ha chiuso le celebrazioni per il Giubileo di Platino mostrandosi sul balcone di Buckingham Palace visibilmente commossa (Di lunedì 6 giugno 2022) Di verde vestita, la regina Elisabetta ha chiuso le celebrazioni ufficiali per il Giubileo di Platino. Quattro giorni incredibili che hanno visto il Regno Unito fermarsi per rendere omaggio alla sovrana britannica più longeva di sempre (foto: AP) Un successo incredibile. Quattro giorni di festa che hanno visto migliaia di persone scendere in strada, nei parchi, nelle piazze per celebrare la sovrana più longeva di sempre nella storia della monarchia britannica. Forse è per questo che la regina Elisabetta, ieri, non ha saputo trattenere le lacrime. Occhi lucidi difficili da nascondere ai fotografi, davanti a uno spettacolo già entrato nella Storia. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULLA regina Elisabetta Dopo il Trooping the ... Leggi su amica (Di lunedì 6 giugno 2022) Di verde vestita, lahaleufficiali per ildi. Quattro giorni incredibili che hanno visto il Regno Unito fermarsi per rendere omaggio alla sovrana britannica più longeva di sempre (foto: AP) Un successo incredibile. Quattro giorni di festa che hanno visto migliaia di persone scendere in strada, nei parchi, nelle piazze per celebrare la sovrana più longeva di sempre nella storia della monarchia britannica. Forse è per questo che la, ieri, non ha saputo trattenere le lacrime. Occhi lucidi difficili da nascondere ai fotografi, davanti a uno spettacolo già entrato nella Storia. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULLADopo il Trooping the ...

