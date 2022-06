La preside del Montale ha annunciato la denuncia a sette gruppi editoriali italiani

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 6 giugno 2022) Un caso che ci fa capire molte cose relativamente all’ecosistema mediatico italiano. Per settimane, una vicenda che non aveva alcun profilo penale (la presunta storia tra ladel liceodi Roma e un alunno maggiorenne) ha tenuto banco sulle principali testate italiane, che hanno pubblicato materiali, chat, contenuti video e registrazioni senza limitazioni. Il tutto giustificato da una indagine interna del provveditorato agli studi che, tuttavia, una volta conclusasi non ha portato a nulla, non avendo individuato alcuna responsabilità da parte della, Sabrina Quaresima. Quest’ultima, tuttavia, si sta tutelando: avrebbe infatti deciso di sporgerenei confronti di 9 giornalisti, 7 direttori e 7. LEGGI ANCHE > La foto, l’articolo, ...