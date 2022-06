La nuova ‘chemioterapia intelligente’ per pazienti con cancro al seno metastatico (Di lunedì 6 giugno 2022) Lo studio è stato presentato in questi giorni al Congresso della American Society of Clinical Oncology. I risultati mostrano un rallentamento significativo della malattia Leggi su wired (Di lunedì 6 giugno 2022) Lo studio è stato presentato in questi giorni al Congresso della American Society of Clinical Oncology. I risultati mostrano un rallentamento significativo della malattia

Advertising

infoitsalute : Tumori: esperto, arriva nuova 'chemioterapia smart' per seno - SocialfarmaWeb : #Carcinoma mammario. In arrivo una nuova chemioterapia intelligente - TerrinoniL : Tumore del seno, in arrivo una nuova “chemioterapia intelligente” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Tumore del seno, in arrivo una nuova “chemioterapia intelligente” - CatelliRossella : Tumori: esperto, arriva nuova 'chemioterapia smart' per seno - Medicina - -