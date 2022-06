La moda torna a investire. Ecco il piano di espansione di Bata (Di lunedì 6 giugno 2022) Bata, marchio leader di calzature nel mondo, da 40 anni sul mercato, e già presente in 70 Paesi, ha appena avviato un piano triennale per sviluppare il progetto Franchising. L'obiettivo è di passare dagli attuali 90 store in affiliazione a un totale di 200, con una crescita che prevede il raddoppio del fatturato della business unit. Il gruppo ha avviato una strategia di sviluppo sul territorio italiano che prevede un'accelerazione nell'ampliamento del network tramite nuovi potenziali accordi con imprenditori e franchisee. L'obiettivo è raggiungere 100 nuove aperture entro il 2024. Il piano è già partito con un primo negozio a Cecina, in provincia di Livorno in Corso Matteotti 108 e un secondo a Trapani in corso Fardella. L'intenzione della società è crescere in location da aprire nelle località più prestigiose come lo Shopville Gran Reno a Casalecchio di Reno, in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022), marchio leader di calzature nel mondo, da 40 anni sul mercato, e già presente in 70 Paesi, ha appena avviato un piano triennale per sviluppare il progetto Franchising. L'obiettivo è di passare dagli attuali 90 store in affiliazione a un totale di 200, con una crescita che prevede il raddoppio del fatturato della business unit. Il gruppo ha avviato una strategia di sviluppo sul territorio italiano che prevede un'accelerazione nell'ampliamento del network tramite nuovi potenziali accordi con imprenditori e franchisee. L'obiettivo è raggiungere 100 nuove aperture entro il 2024. Il piano è già partito con un primo negozio a Cecina, in provincia di Livorno in Corso Matteotti 108 e un secondo a Trapani in corso Fardella. L'intenzione della società è crescere in location da aprire nelle località più prestigiose come lo Shopville Gran Reno a Casalecchio di Reno, in ...

Advertising

IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Sabato 23 luglio torna Moda sotto le stelle ad Ascoli - miami216 : RT @ilmessaggeroit: #Lazio, torna di moda #Torreira: #Sarri valuta tra l’uruguaiano e Ilic per rinforzare il centrocampo - FarodiRoma : Sabato 23 luglio torna Moda sotto le stelle ad Ascoli - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Lazio, torna di moda #Torreira: #Sarri valuta tra l’uruguaiano e Ilic per rinforzare il centrocampo - LALAZIOMIA : Lazio, torna di moda Torreira: Sarri valuta tra l'uruguaiano e Ilic per rinforzare il centrocampo -