“La mancanza”,di e con Lina Sastri,apre il Campania Teatro Festival (Di lunedì 6 giugno 2022) Lo spettacolo teatrale La mancanza, di e con Lina Sastri, aprirà il Campania Teatro Festival il 10 giugno 2022. Dove ci sarà il debutto di “La mancanza”? Un debutto assoluto, Prodotto da SaLina S.r.l., che andrà in scena a Capodimonte, nel Cortile della Reggia, alle ore 21.00. Lina Sastri “La mancanza è una sceneggiatura, integrata da stralci di racconto per un corto dedicato a mio fratello morto di Covid nel gennaio del 2021?, racconta Lina Sastri. “Era malato da tempo e le sue basse difese immunitarie non hanno retto all’assalto del virus che lo ha portato alla morte. Si racconta la storia di un uomo che ha amato la vita, l’arte, la bellezza e di come il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 6 giugno 2022) Lo spettacolo teatrale La, di e con, aprirà ilil 10 giugno 2022. Dove ci sarà il debutto di “La”? Un debutto assoluto, Prodotto da SaS.r.l., che andrà in scena a Capodimonte, nel Cortile della Reggia, alle ore 21.00.“Laè una sceneggiatura, integrata da stralci di racconto per un corto dedicato a mio fratello morto di Covid nel gennaio del 2021?, racconta. “Era malato da tempo e le sue basse difese immunitarie non hanno retto all’assalto del virus che lo ha portato alla morte. Si racconta la storia di un uomo che ha amato la vita, l’arte, la bellezza e di come il ...

