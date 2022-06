La Madonna nuda al Gay Pride fa infuriare i vescovi e indigna la Meloni. La figuraccia del Pd (Di lunedì 6 giugno 2022) Anche la Chiesa si scaglia contro la manifestazione di sabato a Cremona, quel Gay Pride nel corso del quale era stata fatta sfilare una Madonna blasfema nuda, a seni scoperti, forse per stupire, provocare. ”All’indomani della manifestazione Cremona Pride tenutasi sabato 4 giugno in città, raccolgo lo sconcerto di numerosi cittadini, credenti e non credenti, per la presenza di immagini offensive ed evidentemente blasfeme, che non possono avere alcun valore educativo o comunicativo di valori e diritti. Sono gesti che non fanno bene a nessuno, e che feriscono anche i tanti che si stanno impegnando con reciproco rispetto per una società senza discriminazioni”, sottolinea in una nota il vescovo di Cremona Antonio Napolioni. La Madonna nuda e le “buone motivazioni” del sindaco del Pd… Sotto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 giugno 2022) Anche la Chiesa si scaglia contro la manifestazione di sabato a Cremona, quel Gaynel corso del quale era stata fatta sfilare unablasfema, a seni scoperti, forse per stupire, provocare. ”All’indomani della manifestazione Cremonatenutasi sabato 4 giugno in città, raccolgo lo sconcerto di numerosi cittadini, credenti e non credenti, per la presenza di immagini offensive ed evidentemente blasfeme, che non possono avere alcun valore educativo o comunicativo di valori e diritti. Sono gesti che non fanno bene a nessuno, e che feriscono anche i tanti che si stanno impegnando con reciproco rispetto per una società senza discriminazioni”, sottolinea in una nota il vescovo di Cremona Antonio Napolioni. Lae le “buone motivazioni” del sindaco del Pd… Sotto ...

StigmabaseF : Al Gay Pride di Cremona sfila una Madonna nuda per rivendicare i diritti Lgbtqetc: Al Pride di Cremona, per rivendi… - ProssimiC : Fuori da ogni ironia la Madonna nuda al #pride di Cremona è da museo - virus1973 : @GiorgiaMeloni 'Se la figura della Madonna di solito è rappresentata da una donna timida e candida, Munch stravolge… - annalovesharold : RT @fracco_: perché siete tutti scandalizzati per la madonna nuda al #gaypride lo sapete tutti che la madonna è puttana - lozirion : Al pride hanno sbagliato: la madonna non doveva essere nuda, doveva avere una maglia con la foto del duce. Oggi av… -